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Совершившая каминг-аут футболистка Карпова высказалась об отказе хоккеиста Проворова от символики ЛГБТ

Совершившая каминг-аут футболистка Карпова высказалась об отказе хоккеиста Проворова от символики ЛГБТ

Совершившая каминг-аут футболистка сборной России Надежда Карпова высказалась об отказе своего земляка - хоккеиста "Филадельфии" Ивана Проворова, от выхода на лед в форме с символикой ЛГБТ перед одним из матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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