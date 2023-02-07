Совершившая каминг-аут футболистка Карпова высказалась об отказе хоккеиста Проворова от символики ЛГБТ

Совершившая каминг-аут футболистка сборной России Надежда Карпова высказалась об отказе своего земляка - хоккеиста "Филадельфии" Ивана Проворова, от выхода на лед в форме с символикой ЛГБТ перед одним из матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).