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Регионы России

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Кандидат в президенты США выбрал отношения с Израилем вместо Украины

Кандидат в президенты США выбрал отношения с Израилем вместо Украины

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис 12 декабря в ходе организованной телеканалом CNN панельной дискуссии Town Hall, которая состоялась в штате Айова заявил, что особые отношения Израиля с США более приоритетны для Вашингтона, чем конфликт на Украине.

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