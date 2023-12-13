Кандидат в президенты США выбрал отношения с Израилем вместо Украины

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис 12 декабря в ходе организованной телеканалом CNN панельной дискуссии Town Hall, которая состоялась в штате Айова заявил, что особые отношения Израиля с США более приоритетны для Вашингтона, чем конфликт на Украине.