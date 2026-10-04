Неадекватного Зеленского обвинили в провоцировании России на удары

Главное в тезисах: Тезис 1: Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что удары российских войск по украинским объектам носят исключительно ответный характер и являются реакцией на «неадекватные действия» Владимира Зеленского.