Минниханова попросили разобраться с мусором

Оказалось, что обратившихся граждан не устраивает работа региональных операторов по вывозу мусора. Отельеры и владельцы ТЦ попросили Минниханова посодействовать с мусорной реформой, внеся изменения в федеральное и республиканское законодательство.
Оказалось, что обратившихся граждан не устраивает работа региональных операторов по вывозу мусора. Отельеры и владельцы ТЦ попросили Минниханова посодействовать с мусорной реформой, внеся изменения в федеральное и республиканское законодательство.
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