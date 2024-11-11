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Расправившийся с женой казахстанский министр Бишимбаев нашелся в другой колонии

Расправившийся с женой казахстанский министр Бишимбаев нашелся в другой колонии

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев нашелся в колонии Степногорска. Об этом сообщил адвокат Ерлан Газымжанов, комментируя информацию, что подзащитного нет в исправительном учреждении.

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