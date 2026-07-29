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Царьград

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Минэнерго Казахстана возобновило приём нефти через Новороссийск

Минэнерго Казахстана возобновило приём нефти через Новороссийск

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил приём нефти через терминал в Новороссийске. Министерство энергетики Казахстана подтвердило возобновление экспортных операций с учётом текущей обстановки и требований безопасности.

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