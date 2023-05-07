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Доктор Мясников предостерег от чрезмерного употребления зелени

Доктор Мясников предостерег от чрезмерного употребления зелени

Употребление зелени в большом количестве может навредить здоровью. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия-1».

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