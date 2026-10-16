Защита женщины настаивает на её оправдании, поскольку та не осознавала, что творит.В японском городе Мито, префектура Ибараки, начался судебный процесс над 42-летней Акико Ота, обвиняемой в убийстве восьмилетнего сына и пятилетней дочери.