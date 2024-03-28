Кладем тесто на дуршлаг, а потом в духовку: лепешка заменила хлеб

Совершенно обычное по составу тесто в духовке получается мягким, а с добавлением масла еще и нежным. Можно при желании запечь до хрустящей корочки: откинем тесто на дуршлаг, поставим в духовку и сделаем вкуснейшую лепешку на замену хлеба.
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