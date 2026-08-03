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Разрушенный брак дочери и тихая жизнь сыновей-ученых: как сложились судьбы детей Георгия Маленкова

Разрушенный брак дочери и тихая жизнь сыновей-ученых: как сложились судьбы детей Георгия Маленкова

Георгий Маленков, один из ключевых руководителей советского государства и соратник Сталина, прожил со своей супругой Валерией Голубцовой больше шестидесяти лет.

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