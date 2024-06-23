ВС РФ уничтожили почти 2000 боевиков в зоне СВО за сутки

Подразделения ВС РФ уничтожили порядка 1975 украинских боевиков и семь единиц бронетехники за сутки. Российские бойцы сумели продвинуться вглубь обороны противника на четырех направлениях, следует из данных Минобороны РФ.
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