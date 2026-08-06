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Несекретные материалы

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КНДР развёртывает в России ракетное подразделение

КНДР развёртывает в России ракетное подразделение

Взамен - четыре козыря Москвы?Едва в Reuters заявили, что КНДР "развёртывает" в России собственное ракетное подразделение, в Сети тут же задались вопросом о цене такой помощи.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Это понт укров.
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1 м.
Афоня
А то, что на наркомана вся гейропа вписалась и не только? Это наверно другое?
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1 м.
Юрий Астахов
Если война закончится переговорами,, военные преступники, приговоренные в РФ, просто  свалят в другие страны, как в 1945
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1 м.