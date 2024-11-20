Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды

Домашняя коза Джигана и Оксаны Самойловой стала звездой интернета. Как Мими удалось переплюнуть своих хозяев в популярности и сколько она зарабатывает? Правда ли супруги собрались помочь легендарным бутовским козам? Почему об этом не знает хозяин животных? И у кого еще из артистов необычные питомцы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».