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Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды

Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды

Домашняя коза Джигана и Оксаны Самойловой стала звездой интернета. Как Мими удалось переплюнуть своих хозяев в популярности и сколько она зарабатывает? Правда ли супруги собрались помочь легендарным бутовским козам? Почему об этом не знает хозяин животных? И у кого еще из артистов необычные питомцы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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