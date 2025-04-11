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Царьград

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Симоньян рассказала, что санкции Киева рассмешили журналистов RT

Симоньян рассказала, что санкции Киева рассмешили журналистов RT

Журналисты RT от души посмеялись над объявленными Киевом санкциями, написала Симоньян в своем телеграм-канале.

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