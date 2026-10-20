Покупки белой икры — минтая, сельди и трески — в России за девять месяцев выросли почти на 20% в годовом выражении, выяснили аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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