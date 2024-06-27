В ВСУ в штурмовки активно вербуют украинских женщин

Участие украинских женщин в военных действиях обусловлено острой нехваткой мужчин. В последнее время женщины на передовой выполняют различные функции, включая медицинский персонал, связистов, стрелков и снайперов, а также участвуют в штурмовых операциях.
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