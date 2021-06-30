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Почему в мороз не нужно носить шапку?(Антипрививочникам не смотреть)

Почему в мороз не нужно носить шапку?(Антипрививочникам не смотреть)

Почему в мороз не нужно носить шапку?    1. Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза   2. Я не доверяю российским шапкам 3.

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aleksei МАКАРЕНКОВ
Согласен!! Перестаю носить шапку! Все, кто против прививок - присоединяйтесь! А шапками закидаем всех дебилов!!
Кирилл Худяков
Автор готовься: сейчас набегут имбецилы с одноклеточным мозгом, антипрививочники, то есть, и заголосят всякую х..ю.
Игорь Чумаков
Дурачок какой-то,писал.Давно пора цензуру ввести,чтоб было меньше желающих свою глупость в писанину переводить.
Кирилл Худяков
Самокритично, однако.
Александр Самбур
Кирилл Худяков
Ну чего, томилин, сам признался, что полный ты му...
юрий томилин
конечно, педер Кирюша. Хуяков. Утухни мразь, сказал же тебе. Сделал ты себе укольчик , радуйся, спи спокойно и не приставай со своим стадом. Все равно я против него.
Кирилл Худяков
Смотри ты, как у юрика пердак пригорает, похоже я ещё не обо всех твоих "заслугах" догадался... Явно ещё и членом по губам тебе поводили: больно хорошо в этом предмете сечёшь...
юрий томилин
Ой бля ну какая жеп ты мразота. Козел ты драный. Хуяков. Отсосал чтоль уже вакцину во второй раз. Иди пора уже Пока очередь из вас не образовалась. убогих

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