Почему в мороз не нужно носить шапку?(Антипрививочникам не смотреть)

Сергей ЕКрасотаПочему в мороз не нужно носить шапку?(Антипрививочникам не смотреть)Почему в мороз не нужно носить шапку? 1. Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза 2. Я не доверяю российским шапкам 3.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьaleksei МАКАРЕНКОВСогласен!! Перестаю носить шапку! Все, кто против прививок - присоединяйтесь! А шапками закидаем всех дебилов!!Кирилл ХудяковАвтор готовься: сейчас набегут имбецилы с одноклеточным мозгом, антипрививочники, то есть, и заголосят всякую х..ю.Игорь ЧумаковДурачок какой-то,писал.Давно пора цензуру ввести,чтоб было меньше желающих свою глупость в писанину переводить.Кирилл ХудяковСамокритично, однако.Александр СамбурКирилл ХудяковНу чего, томилин, сам признался, что полный ты му...ЮТюрий томилинконечно, педер Кирюша. Хуяков. Утухни мразь, сказал же тебе. Сделал ты себе укольчик , радуйся, спи спокойно и не приставай со своим стадом. Все равно я против него.Кирилл ХудяковСмотри ты, как у юрика пердак пригорает, похоже я ещё не обо всех твоих "заслугах" догадался... Явно ещё и членом по губам тебе поводили: больно хорошо в этом предмете сечёшь...ЮТюрий томилинОй бля ну какая жеп ты мразота. Козел ты драный. Хуяков. Отсосал чтоль уже вакцину во второй раз. Иди пора уже Пока очередь из вас не образовалась. убогихКомментировать
Свежие комментарии