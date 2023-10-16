Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

В данной публикации хотелось бы продолжить ранее начатую тему относительно возможной дальнейшей судьбы некоторых наших бывших «звезд», осудивших СВО на Украине и эмигрировавших в Израиль, который сейчас начал свою собственную операцию по этнической зачистке сектора Газа.

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