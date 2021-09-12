TVcenter.ru

241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Странно, что шапочка не из золота, ведь колбасков любит кич...)Неузнаваемый Баск...
  • Сергей Росси
    О у нас депутаты. ...Светлана Хоркина ...
  • secretmaster
    Очень красивая и талантливая была актриса! Жаль, что так рано ушла!Слишком короткий,...

«Позвал в гримерку и дал 200 долларов», – выяснились подробности о влиятельном покровителе Николая Баскова, которому он обязан своим успехом

«Позвал в гримерку и дал 200 долларов», – выяснились подробности о влиятельном покровителе Николая Баскова, которому он обязан своим успехом

Выяснилось, что завоевать место на эстраде Николаю Баскову помог влиятельный мужчина. 44-летний артист поведал, что прославился благодаря другому знаменитому музыканту.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх