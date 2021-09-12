Выяснилось, что завоевать место на эстраде Николаю Баскову помог влиятельный мужчина. 44-летний артист поведал, что прославился благодаря другому знаменитому музыканту.
Популярные статьи
- Что ждёт Россию и мир в ближайшем будущем: впервые обнародованы сенсационные предсказания Матроны Московской
- Ксении Собчак с открытым ртом посоветовали менять пломбы и лечить кариес
- «Позвал в гримерку и дал 200 долларов», – выяснились подробности о влиятельном покровителе Николая Баскова, которому он обязан своим успехом
Свежие комментарии