Илья Кива: Тайные мотивы Израиля: Палестина, Джихад и массовая эмиграция

Складывается устойчивое мнение, что своими бесчеловечными действиями (убивая гражданское население Палестины) руководство Израиля старается спровоцировать мусульманский мир к ответным действиям по отношению к евреям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии