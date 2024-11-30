Уходовая косметика для кожи: основные принципы и правила использования

Базовый утренний уход сильно отличается от вечернего и уж тем более от еженедельного ухода. Следуя простым правилам, ты заметишь, как твоя кожа засияет! Давай разложим всё по полочкам, чтобы точно не запутаться и увидеть разницу в порядке использования косметических средств.