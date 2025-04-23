Подвиг политрука: в ЛНР снимается фильм об Алексее Еременко

Герой художественного полотна также появится в документальном фильме.Член ассоциации "Соборная площадь" Николай Горнаков сначала отправился в Донбасс с гуманитарной помощью, а потом стал снимать здесь документальные фильмы о героях Великой Отечественной войны и о мирном Донбассе.