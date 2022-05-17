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Леброн Джеймс: «План в том, чтобы играть вместе с Бронни»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время общения с болельщиками в твиттере подтвердил, что в будущем планирует играть за одну команду со старшим сыном Бронни.

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