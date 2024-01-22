Под домашний арест отправлен водитель, насмерть задавивший пешехода в Уссурийске

В Уссурийске избрали меру пресечения водителю грузовика, насмерть сбившего 71-летнюю пенсионерку. Ближайшие два месяца подозреваемый проведет под домашним арестом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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