Детский сад в Курганской области ставил под угрозу здоровье детей

Недавняя проверка прокуратуры Половинского района Курганской области, проведенная совместно со специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», вскрыла серьезные нарушения санитарных норм в детском саду «Воскресенский», структурном подразделении МОУ «Воскресенская ООШ».
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