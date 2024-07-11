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Детский сад в Курганской области ставил под угрозу здоровье детей

Детский сад в Курганской области ставил под угрозу здоровье детей

Недавняя проверка прокуратуры Половинского района Курганской области, проведенная совместно со специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», вскрыла серьезные нарушения санитарных норм в детском саду «Воскресенский», структурном подразделении МОУ «Воскресенская ООШ».

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