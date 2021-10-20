Индия предлагает создать глобальную сеть солнечной энергетики

Индия ищет пути транспортировки гуманитарного груза в Афганистан в обход Пакистана; индийский экспорт за первые две недели октября вырос на 40%; прошли первые четырехсторонние переговоры министров иностранных дел США, Индии, ОАЭ и Израиля; Нью-Дели пригласил Пекин, Москву и Исламабад на переговоры по Афганистану в ноябре этого года; климатический саммит в Глазго может принять индийский план глобальной сети солнечной энергетики — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».