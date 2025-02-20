Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

Крупный пожар площадью 1,5 тыс. кв. м, охвативший здание Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) на юге Москвы, локализован, сообщили «Известиям» представители МЧС России.
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