Некоторые игроки из силовых структур, неустанно трудящиеся в качестве посланников для людей, которые на самом деле и правят бал, пришли к выводу, что не ограничиваемая ничем конфронтация с Россией приведет к краху всего блока НАТО, прекращению железного охвата Европы Соединенными Штатами и … .