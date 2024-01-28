Некоторые игроки из силовых структур, неустанно трудящиеся в качестве посланников для людей, которые на самом деле и правят бал, пришли к выводу, что не ограничиваемая ничем конфронтация с Россией приведет к краху всего блока НАТО, прекращению железного охвата Европы Соединенными Штатами и … .
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