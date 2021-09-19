Как российская оппозиция вычеркнула себя из выборов и из истории

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКак российская оппозиция вычеркнула себя из выборов и из истории Российские оппозиционеры делятся самыми постыдными откровениями о своей судьбе и причинах собственных неудач.Вернуться к статье5316НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийВячеслав КорюгинПРЯМИКОМ В САДИК (В ПЕРВУЮ ГРУППУ) ПОЖИЗНЕННОТатьяна БрежневаКогда же ты угомонишься, клоун?!Виктор Козодоева вам он что мешает вороватьmark nikitinМайер АрмановАвтор рано хоронит оппозицию, пока власть будет проводить антинародную политику и положение народа будет все более ухудшаться, тем сильнее будет расти его недовольство, которым воспользуютя оппозиционные силы для смены существующего режима. Эта власть на позитивное развитие страны, как видим на протяжении длительного времени, не способна.почтальона ты принеси больше пользы для страны,прославь её.и страна будет норм.mark nikitinSergey Skalaukh"Как видим"... Ты, видно, не туда смотришь, родной.Александр ШмелевСмысл прогресса в устранении противоречий, но полное их устранение - это только смерть. Поэтому недовольные существующим положением дел всегда были, есть и будут. И не надо из этого делать трагедию...ИИскандерПолно, дяденька. Это не "положение народа ухудшается". Это просто подрастает очередное "сытое поколение". Хрущёвскую "слякоть" радостно встретили те, кто забыл о Войне, Горбатого и ЕБНа - забывшие о том, как тяжело вылезали из "кукурузного веселья", Насрального гульфикфюрера - забывшие о помойках и унижении "святых 90х".Алексей СафроновСлева Богу и конечно же "власти", что всё наоборот 😄Алексей Сафронов👏👏👏Natalija OsmininaОппозиция будет до тех пор, пока существуют США, не как третьеразрядная страна, коей были до 2-ой Мировой, а как идол, пускающий пыль в глаза в виде баксов.НКнина КаспревичЧто то не очень видно что растет недовольство народа и народ хочет чтобы вернулись времена Горбатого и алкоголика пьяницы Ельцина. когда работы было навалом, заводы работали зарплаты зашкаливали, а магазины ломились от товаров и продуктов Вот тогда не жизнь была а рай земной И что ? Оппозиция продавшаяся Западу хочет вернуть те времена ? Да никогда Надо знать историю. Сколько было желающих проглотить Россию но как раз народ и не позволил это сделать А недовольных, продажных и предателей во все времена было достаточно Но увы и ах они еще не народЛеший ДремучийНу и чушь. Провокатор наваленный - такой же проект технологов кремлепутии, как и косьман, эхо мацы и прочая так называемая системная и несистемная "оппозиция". Вся эта щушера на содержании кооператива "гаранта" решает одну задачу: чтобы обманутый, обворованный и озлобленный народ зверел на этих картонных клоунов и не точил вилы на верхних жуликов-баблососов с чинодралами.Sergey SkalaukhКакой мусор у тебя в голове, ужас...Леший ДремучийТы еще что за прыщ, чтобы судить о моей голове? Сгинь, слякоть.ИИскандерВ отношении тебя можно и не беспокоиться, ты не одинок.Алексей Сафронов... скорее всего, этот Леший не дремучий, а вонючий😭Леший ДремучийДля дебила искандер: Иди к полудуркам типа сафронов и кало-какой-то - они тоже любят дерьмом изо рта брызгать. Авось, вместе и захлебнетесь, утырки безмозглые. :)Василий ИвановичНе истери, защеканец, жопу зашей, гавно течетЛеший ДремучийЕще одно помойное быдло вылезло? Захлебнись, мразь.Алексей Сафронов... Леший не "истерит". Естественный процесс: в нём дерьмо булькает, при перетекании из анус в оралус... Такая вот, лешая сплошная из дерьма черепная коробка 😄Леший ДремучийВыродку алексей сафронов: не пыжься, корявый - вся сеть давно знает, что твой анус и оралус - это одно и то же место. Сдохни уже, мразь вонючая.mark nikitinСпецслужбы Западных стран просчитали все варианты, и тот что Лёша попадёт под суд, со всеми вытекающими. Сейчас всё предвыборное время из Лёши делали символ борьбы. Сделали ли нет не понятно,но Эхо Москвы на этом настаивает. Вообще посыл близких к Госдепу США Средств Массовой Информации (СМИ) приравнять Президента В.В.Путина и Навального, якобы они равны по значимости. В пятницу Пархоменко на Эхо исходил доказательствами, что это так. Точнее доказательств не было, было навязывание формы, мол оно так и есть, и это не оспаривается. Навальный это та тряпичная кукла, которую уже давно покусала моль, но её достают на спектакль, потому что без персонажа спектакль не получится.Василий ИвановичТолько долбонаты слушают эхоNatalija OsmininaПриравнять Путина и Навального, это все равно как приравнять мужика к пидору. Но для США эти понятия же равнозначны)))Сергей КОппозиция сделала хитрый ход---- Она сняла с себя ответственность за результаты выборов и последствия этих результатов.Алексей Сафронов...ага! Легко "снять ответственность", с оппозиции от которой в России ничего не зависит.mark nikitinИгорь КузнецовСтавку не на того сделали. "Деньги на ветер" - критика власти должна быть конструктивной с предложениями как изменить ситуацию. А лозунг "Долой Путина и его окружение" не конструктивен. "Распылили" на 13 партий оппозицию ЕдРоссам, вопрос "Кому это выгодно?".Natalija OsmininaСейчас постулат юриспруденции "ищи кому выгодно", как ни странно, уходит на задний план. Вон "зеленые" и в США и евродепутаты, даже самые тупые из тупых скоро поймут, что не они крутят планету. "ВЫГОДНО" - господу Богу.. это для религиозных, а для физиков - синусоиде эволюции)). Всё происходит само собой, независимо от воли человека. А мы все, уверовавшие (точно, как религиозные фанатики, только наоборот) во власть человека, все ищем "кому выгодно?": какому теневому, глубинному правительству?))) Вон ветер дуть перестал - ветряки перестали крутиться, туман застилает небо - солнечные батареи не работают, ожидается морозная зима - нужен газ. Кому выгодно? Газпрому, разумеется)) Это он, собака, отдает приказ ветрам и туманам)). А по большому счету выгодно России. Значит, Путин во всем виноват)) Виновников ищем и тех, кому выгодно. И в мозгах даже не вздрогнет ни одна извилина - просто синусоида развернулась)) И коллективный Запад опускается, а Россия поднимается. Зеленый свет зажегся для нее. Вот рассчитывал коллективный Запад на Навального, а тот слился в колонию. А, ведь, вроде как всё просчитал могучий Запад)). Вот "распылили" на 13 партий оппозицию ЕдРоссам... Да, это выгодно ЕдРоссам, но не они это сделали от большого ума и хитрости, а сама Природа заставляет дебилов самоубиваться, совершая дебильные поступки. Разве Вы этого не видите? Каждому сейчас суждено самоубиться в меру его тупости, продажности и алчности.Игорь КузнецовЕсть сиюминутная выгода, а есть долгосрочные взаимовыгодные партнёрские отношения. Те, кто заключил контракт на поставку газа по фиксированной цене в оговоренных объёмах в Европе - получают его за $200. В то время как: - Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу, 17 сентября, вернулась на уровень выше $800 за 1 тыс. куб. м. после падения до $730 накануне, следует из данных биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $807,1 за 1 тыс. куб. м. ---- Вот и вся выгода. По поводу "зелёной энергетики" - это перспектива. Может быть лет через 10 будет альтернатива для, например, электромобилей в городе. Сейчас в Москве, например, переходят на электробусы. И правильно делают. Только элэнергию надо где-то вырабатывать для их подзарядки каждые 70 км. пробега...Natalija Osminina"Только элэнергию надо где-то вырабатывать для их подзарядки каждые 70 км. пробега..." - В этом вся и фишка))) И в литиевых батерях и прочем и прочем, что отравляют Природу многократно больше нынешних природных носителей-атома, газа, нефти и пр. Есть еще и сила воды. Пока существуют реки)). За всё надо платить. И за влажные мечты дебилоидов тоже. Похоже Европа уже приготовилась платить этой зимой. А переспективы никакой, кроме описанной мною, НЕТ - мир выходит на финишную прямую. Трудно разговаривать с человеком, который не свел ОТО с квантовой физикой)))Игорь КузнецовПри чём здесь ОТО - классическая теория поля, которая описывает вселенную как непрерывное распределение чисел — абсолютно детерминированных чисел? Извините меня, Наталия, я "приземлённый" человек и теория поля, кватовая физика в частности, это для тех, кто этим занимается. Вы мне ещё про кварки расскажите, про "тёмную материю" и т.д. :-) Отвечать буду по теме, не уклоняясь в философские дебаты.Natalija OsmininaЭто была шутка в подтверждении того, что Вы сами о себе написали: "я "приземлённый" . А я Вам ответила: "Вы, Игорь, все время находитесь в узких рамках законов Ньютона и К.Маркса: «материя первична по отношению к сознанию». Тема выборов и места российской оппозиции, и есть органичная часть философских дебатов о смысле жизни и ответ на извечное «Камо грядеши?». Союз ОТО и квантовой механики как раз и показывает, что ИДЕЯ – это главное. И потому безыдейный мир капитализма рушится на наших глазах. Он не нужен Космосу, которому погоня за материальными благами неведома. Для него главное идея. Когда-то была идея и у США, а сейчас сдохла, измельчилась. А жить только на идее зарабатывания бабла, это жить жизнью твари. Таких и тут на МТ немало. И как ни странно)), все они либералы- Микки Маус, Владлен и иже с ними. Все они идут в утиль истории.Сергей Федосеев"оппозиция..." не надо лохматить мою бабушку, как говорил известный юморист...они все дуют в одну дудку для "утешения" дорогих россиян... дорваться до лакомой дармовой кормушки вот и все "оппозиционные" устремления... - а иные уже кормятся по 30 лет и даже более...Тамара ФроловаДа нет, кто-то кормится и страну не забывает, а кто-то распродает странуВячеслав КорюгинОппозиция сделала хитрый ход ----- ТОВАРИЩИ А ГДЕ ВЫ УВИДЕЛИ АОППОЗИЦИЮ????????????????????? ЕСЛИ НАСРОЛЯТА ЭТО ОППОЗИЦИЯ -- ННННДААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Леонид БуравлевНе унижайте слово "Оппозиция" , применяя его в отношении насральнят.К ним надо применять слово "Изменники", поскольку в отличии от оппозиции, старающийся во благо СВОЕГО народа, Изменники стараются на благо забугорного хозяина!александр поплавскийГрандиозная интрига спецслужб мира.ВАВладимир АндриевскийЯ уверен на сто процентов в том, что если к власти пришла бы оппозиция, то максимум через полгода она натворила бы такого в жизни населения и государства, что нищета населения и разорение страны привели ни только к возмущению а к революционному перевороту в стране. И эту оппозиционную сволоту переловили бы и разорвали бы на месте. И что интересно, что все бы говорили, что они никогда не были на стороне этой оппозиции. Вот такой менталитет нашего не довольного властью народа. И он, к сожалению, с исторически давних времен.Федор КрониковскийОппозиция, это не назначенные пиндосами отморозки, а имеющие свои взгляды на происходящие в стране экономические и политические процессы. Разница в том, что реальные оппозиционеры стремятся не к развалу государства, а к его процветанию.Анатолий Селивановэто Не опозиция, а полные Агенты пиндосов и других спецслужб Запада - полностью по американски - Иногенты на полном ограничении всего.............................................Ole OleПредлагаю к иноагентам применить дословно законы мирового лидера, коим восхищаются : США 😉😁Александр ДементьевВидимо у автора проблемы с финансами и он в сотый раз решил вытащить из могилы мёртвого осла. А наши патриёты этому радуются и обсасывают без устали эту херню.Алексей СафроновВсё правильно и даже спасибо автору за столь серьёзную подводку и обобщения по отношению к "проигравшим генералам", но, может быть, пореже надо писать об этом дерьме, чтоб не делать ему широкой рекламы?Сергей ЯминовОпытный Мошенник Навальный - обыкновенный уголовник, и не более этого.Сергей ЯминовБоевой Яд "Новичок", не имеет шансов на выздоровление, а значит никакого отравление опытного Мошенника Навального не было !ВПвалентина ПунашеваНужно посадить этого уголовника навечно.Николай Викторович КарташевЕсли уж так долго наши спецслужбы "прощают"навального и его партнёров,значит это кому то нужно в верхних эшелонах власти.Простому народу эти предатели и враги России ,точно не нужны,их место в Мордовских лагерях.Марина КозубОказалось, что кишка тонка у наполеона - Навального и всех его приспешников против МУДРОСТИ и Стратегии ПУТИНА! Не родился ещё тот, кто обыграет Владимира Владимировича....,А этого наполеончика оставить навечно там, где он сейчас.Комментировать
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