Воздушная тревога в шести областях Украины: сирены молчат на востоке

Воздушная тревога охватила Волынскую и Львовскую области на западе Украины. В то же время сирены отключились в Житомирской и Харьковской областях, но Ровненская, Тернопольская, Сумская и Хмельницкая области остаются в красной зоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии