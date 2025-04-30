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Воздушная тревога в шести областях Украины: сирены молчат на востоке

Воздушная тревога в шести областях Украины: сирены молчат на востоке

Воздушная тревога охватила Волынскую и Львовскую области на западе Украины. В то же время сирены отключились в Житомирской и Харьковской областях, но Ровненская, Тернопольская, Сумская и Хмельницкая области остаются в красной зоне.

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