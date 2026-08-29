Слуцкий о Вернблуме: «Он всегда очень четко чувствовал, какой игрок будет его бояться»

Леонид Слуцкий и Анна Чакветадзе назвали самого грязного теннисиста и футболиста в истории. – Кто, по-вашему, самый грязный теннисист в истории? АЧ: «Вот сейчас, получается, самый грязный – Ник Кириос из-за допингового скандала».
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