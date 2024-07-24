Финское лицемерие: убрать причину «железного занавеса», но занавес оставить

Граница России и Финляндии остается закрытой уже более полугода. Но недавно в Суоми приняли новый закон о беженцах, облегчающий процесс выдворения кандидатов на получение убежища — он вступил в силу в этот понедельник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии