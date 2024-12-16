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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» лидирует в Серии А после 16-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при игре в запасе. «Юве» – 6-й, «Милан» – 8-й, «Рома» – 12-я

Команда Джан Пьеро Гасперини возглавляет таблицу, набрав 37 очков. «Наполи» идет 2-м, отставая от «Аталанты» на 2 очка.

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