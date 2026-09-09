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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Трактора» Гордон пропустит матч с «Ак Барсом» по состоянию здоровья. Он останется в Екатеринбурге под наблюдением врачей и вернется через несколько дней

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил. что главный тренер команды Скотт Гордон пропустит сегодняшний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с « Ак Барсом » по состоянию здоровья.

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