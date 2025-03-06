Игры со смертью: в Брянске задержали подростков-зацеперов

На родителей подростков завели административное производство за ненадлежащий уход.Транспортная полиция Брянска установила личности двух 12-летних подростков, катающихся снаружи пригородного поезда «Жуковка-Суземка».
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