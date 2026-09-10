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В Подмосковье суд отправил в СИЗО обвиняемую в финансировании «Артподготовки»

В Подмосковье суд отправил в СИЗО обвиняемую в финансировании «Артподготовки»

Мытищинский городской суд отправил в СИЗО обвиняемую в финансировании членов «Артподготовки» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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