В зоне спецоперации ликвидирован британский военный, служивший в ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован кадровый военный из Великобритании, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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