Семь способов моментально зарядиться энергией

Всё в мире есть энергия и всё живое в мире нуждается в энергии. Энергия не может быть создана и не может быть уничтожена, поскольку она равномерно присутствует во всех местах и все время постоянно переходит из одного состояния в другое.
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