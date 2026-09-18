Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Ученые назвали смолянам причины оползня на Большой Советской

Ученые назвали смолянам причины оползня на Большой Советской

Специалисты рассказали, что привело в движение склон на улице Большой Советской в Смоленске, а также озвучили результаты изыскательских работ, проведенных в зоне обвала грунта.

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