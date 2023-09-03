Как имя влияет на вашу судьбу

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Владимир Акулов

БРЕД НУМЕРОЛОГИИ : *** Цифры очень важны для человека , но только тогда , они отражают РЕАЛЬНЫЕ количества и их реальные отношения. Например , возраст девушки 19 лет. Эта цифра , конечно , очень важна для девушки и ее судьбы: девушка молода и красива...Хорошо и радостно , когда тебе 19 лет! А если этой девушке , по истечению определенного количества лет, стукнуло 55 лет - эта цифра , отражающая ее возраст тоже важна и значима ... Пришла старость , пора на пенсию. Если у кого-то температура 40 градусов - это беда! А если стало 36, 6 гр - здоровье вернулось в норму. Один спортсмен поднял 100 кг штангу , а другой - 150... Значит , второй штангист сильнее . Ему полагается медаль на соревнованиях. Важны цифровые *данные* - *данные* , информация выраженная цифрами - о мощности моторов самолета; о количество оборотов турбины... *** Нумерология - полная бредятина , потому что наделяет *смыслами* такие числа и отношения чисел , которые никак не связаны с реальностью. Что бы мы сказали о человеке , который , чихнув в момент удара молнии за окном , начал бы доказывать , что молния вспыхнула от его чихания? Мы бы сразу поняли , что у человека дефект логики , если он связывает в *причинно - следственную связь* просто *ОДНОВРЕМЕННЫЕ* случайные события. Кто постоянно туманно мыслит и говорит , например, *я за тобой бегал , как вкопанный* ; * вдали чернело что-то беленькое*; * мы ждали вас к 6 часам , а вы пришли во вторник* или *ветер возникает оттого , что качаются деревья*... Если кто-то так говорит и думает , мы понимаем : он или дурак , или у него начинается шизофрения... Когда мозг неадекватно неверно отражает реальность и отношения объектов в реальности. Бредовая нумерология именно так искаженно толкует цифровые отношения в жизни. Какая связь между номером телефона , количеством букв в имени или датой рождения и судьбой человека? Нет здесь никакой реальной ТОЧНО ДОКАЗАННОЙ связи! У меня было 3 друга , которые родились 25 мая , в один и тот же год . И судьбы , и характеры у них совершенно разные. А почему надо СКЛАДЫВАТЬ цифры дат рождения , чтобы *узнать судьбу*? Почему не отнимать или умножать эти цифры? Почему не возводить в степень? В реальности , если у нас было 2 яблока и нам дали еще 2 яблока , мы понимаем , что надо *складывать * эти цифры ... Потому что прибавляются еще 2 яблока к имевшимся. Почему жулики - нумерологии все цифры складывают? Какой физический смысл имеют эти сложения? Никакого смысла. Кроме бредового хода мысли. Ведь бред - это рассуждения , не соответствующие реальности. *** О природе цифр. Если реальные *физические * объекты в мире можно потрогать руками , можно воспринимать разными органами чувств ... То цифры - это просто знаки, слова , придуманные людьми... Когда на земле не было людей, не было счета и математического мышления - и цифр тогда не было. А реальные объекты существовали ... Но считать их не было кому... То есть цифры - абстракция человеческого разума . И когда *нумерологи* считают *для определения судьбы* , например , годы человека ... То надо понимать , что время жизни каждого можно выразить , например, в днях или секундах. И тогда условные цифры продолжительности жизни каждого ИЗМЕНЯТЬСЯ. Так же и вес каждого можно выразить в граммах - будут совсем другие цифры для выражения того же веса. Цифры - выдуманные условности. Определение будущего или судьбы с помощью *нумерологии * - просто жульничество... Чтобы обдирать нашего брата на денежки. љ Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2016 Свидетельство о публикации Љ216100200133