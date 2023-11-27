Хабиб встретился с Роналдо

Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным Роналдо и назвал его неповторимым. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным экс-футболистом сборной Бразилии, двукратным чемпионом мира, экс-нападающим «Барселоны», «Интера» и «Реала» Роналдо.