Хабиб встретился с Роналдо

Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным Роналдо и назвал его неповторимым. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным экс-футболистом сборной Бразилии, двукратным чемпионом мира, экс-нападающим «Барселоны», «Интера» и «Реала» Роналдо.
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