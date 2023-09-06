Мужчина нашел в стене во время ремонта 9 миллионов испанских песет, но разбогатеть ему так и не удалось

TRENDYMENПодписатьсяМужчина нашел в стене во время ремонта 9 миллионов испанских песет, но разбогатеть ему так и не удалосьИспанец был уверен, что стал богат, после того, как нашел несколько банок с наличными во время ремонта дома.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир Евтушенкохоть немного, но повезло.Ответить18 час.ГМГеоргий МихалевАлтайцев, он же Ефтеев, он же Евтушенко, ты везде успеваешь свои пять копеек вставить.Ответить8 час.Alex НемоОн же анонимно высказывается, а то вдруг кто заметит...Ответить7 час.
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