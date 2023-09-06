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Мужчина нашел в стене во время ремонта 9 миллионов испанских песет, но разбогатеть ему так и не удалось

Мужчина нашел в стене во время ремонта 9 миллионов испанских песет, но разбогатеть ему так и не удалось

Испанец был уверен, что стал богат, после того, как нашел несколько банок с наличными во время ремонта дома.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
хоть немного, но повезло.
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18 час.
ГМ
Георгий Михалев
Алтайцев, он же Ефтеев, он же Евтушенко, ты везде успеваешь свои пять копеек вставить.
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8 час.
Alex Немо
Он же анонимно высказывается, а то вдруг кто заметит...
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7 час.

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