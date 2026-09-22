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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гави о победе на ЧМ: «Это уже в прошлом, значение имеет только настоящее. Прошлые победы теряют смысл, если ты ничего не выигрываешь сейчас»

Полузащитник «Барселоны» и сорной Испании Гави рассказал, что его поведение не изменилось после победы на ЧМ-2026 .

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