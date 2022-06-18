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Глава РСПП Шохин указал на новые рубежи для снижения давления на бизнесменов

Глава РСПП Шохин указал на новые рубежи для снижения давления на бизнесменов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поучаствовал в ПМЭФ-2022. В комментарии Федеральному агентству новостей (входит в Медиагруппу «Патриот») он рассказал о новых рубежах для снижения силового давления на бизнес.

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