«Серьезно?» и «Это отстой» — разработчики GTA 6 опечалены преждевременным пок...

«Серьезно?» и «Это отстой» — разработчики GTA 6 опечалены преждевременным показом трейлераСегодня (5 декабря) ночью Rockstar Games раньше времени опубликовала первый трейлер GTA 6, который изначально планировала показать в 17:00 МСК.
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