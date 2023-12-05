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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Серьезно?» и «Это отстой» — разработчики GTA 6 опечалены преждевременным пок...

«Серьезно?» и «Это отстой» — разработчики GTA 6 опечалены преждевременным пок...

«Серьезно?» и «Это отстой» — разработчики GTA 6 опечалены преждевременным показом трейлераСегодня (5 декабря) ночью Rockstar Games раньше времени опубликовала первый трейлер GTA 6, который изначально планировала показать в 17:00 МСК.

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