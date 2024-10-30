Врач Буланов рассказал про болезнь, которая часто передается в детских садах

Малыши чувствительны к менингококковой инфекции Дети невероятно чувствительны к менингококковой инфекции, вызывающей менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга, сообщил в интервью РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», к.
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