«Известия» сообщили об активной продаже частных АЗС в России

Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу, пишут «Известия». По данным газеты, за последний месяц на маркетплейсах было размещено свыше 150 объявлений об их продаже по цене от 1 млн до 150 млн рублей.
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