У Ozon и Wildberries может появиться серьезный конкурент

В России может появиться государственный маркетплейс, сообщает PRIMPRESS. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов выдвинул предложение о создании государственной площадки для размещения товаров на базе портала «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии