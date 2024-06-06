Преподаватель Шутов: данные на смартфоне может защитить функция второго пространства

Некоторые устройства имеют встроенный функционал, для других можно скачать программу Чтобы обеспечить безопасность мобильного устройства, доступ к которому имеют несколько человек, необходимо использовать функцию второго пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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