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Роботы и подводные фабрики: как Россия готовится покорить тайны океана

Представьте: роботы-исследователи, оснащённые искусственным интеллектом, сканируют океанские глубины, а прямо на месте добычи работают подводные заводы, превращающие сырьё в готовые ресурсы.

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